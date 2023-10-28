أغلبهم في مجال التمريض والزراعة.. نحو 4 آلاف عامل أجنبي غادروا إسرائيل

كشف تقرير بثه البرنامج الإذاعي “هذا الصباح” على راديو “كان” التابع لهيئة البث والإذاعة الاسرائيلية، الجمعة، أن نحو 4 آلاف عامل أجنبي غادروا إسرائيل بسبب الحرب الدائرة الآن.

وأوضح التقرير أن 1290 من هؤلاء العمال الأجانب يعملون في مجال التمريض.

وأضاف أنه بسبب وجود 50 “أسيرا تايلنديا” من بين الأسرى لدى حماس، فإن عددا كبيرا من الممرضين الأجانب طالبوا المغادرة بشكل فوري.

وتابع التقرير أنه بالإضافة للأزمة في مجال التمريض، فإن مزارعي مستوطنات غلاف غزة يحذرون من خسائر بالملايين وانهيار المجال الزراعي بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة.

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي موشي أربيل قد أوعز لسلطة الإسكان والهجرة بتجنيد وتشغيل عمال في مجال الزراعة من دول جديدة لم يجند منها أي عامل من قبل بصورة مستعجلة.

وكان يورام لاردو رئيس سلطة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية أكد أنه منذ بدء الحرب على غزة تم إجلاء قرابة 125 ألفًا من سكان جنوب وشمال إسرائيل ونقلهم إلى فنادق وبيوت ضيافة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قدر التكلفة المالية اليومية المباشرة للحرب على غزة بنحو مليار شيكل أي ما يعادل 246 مليون دولار يوميًا.

وقال سموتريتش في بث لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه لا يملك بعد تقييما عاما للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد المصاب بالشلل جزئيا بسبب التعبئة الجماهيرية من جنود الاحتياط العسكريين وإطلاق الصواريخ الفلسطينية على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.