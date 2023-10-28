أول تصريح ليحيى السنوار منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”

في أول تصريح له منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، قال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم السبت، إن الحركة جاهزة لعقد صفقة تبادل لجميع الأسرى لدى المقاومة مقابل كل الأسرى في سجون الاحتلال.

ونقلت قناة الأقصى الفضائية التابعة لحماس عن السنوار قوله “جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة”.

وأضاف: “أدعو الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لاعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيراً لمستجدات المرحلة القادمة”.

وجاء تصريح السنوار بعد ساعات قليلة من خطاب لـ”أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أعلن خلاله استعداد الحركة لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال أبو عبيدة إن الثمن الذي يجب أن يدفعه “العدو” مقابل هذا “العدد الكبير من الأسرى الذي بين أيدينا” هو تبييض (إخلاء) سجون الاحتلال من جميع السجناء الفلسطينيين.

وأضاف أن حماس يمكنها أيضا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، قائلا “إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا”.





وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل ستدرس “كل الخيارات” لضمان الإفراج عن أكثر من 220 أسيرا في غزة.

وفي مواجهة غضب متزايد ضد الحكومة الإسرائيلية حول المصير المجهول للأسرى، وافق نتنياهو على لقاء ممثلين لعائلات الأسرى طالبوا فيه بالاطلاع على الخطة التي تعتزم الحكومة من خلالها التعامل مع الأزمة.

ولم يطلق نتنياهو أي تعهد بإجراء صفقة تبادل لكنه أبلغ ممثلي عائلات الأسرى أنه “سيستنفد كل الخيارات لإعادتهم (الأسرى) إلى وطنهم”.

وقتلت حركة حماس وفصائل المقاومة أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء.