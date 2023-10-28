إصابة مباشرة في أحد المباني في بئر السبع بصحراء النقب جراء سقوط صاروخ للمقاومة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو للحظة إصابة أحد المباني في مدينة بئر السبع المحتلة بصحراء النقب.

وتضمّن الفيديو، الذي حظي بتداول كبير وسط رواد المنصات الرقمية، لحظة الإصابة المباشرة للهدف بصاروخ أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية.

كما تضمنت بعض مقاطع الفيديو صورا لأصحاب البيت الإسرائيلي وهم يتفقدونه من الداخل بينما أُتلفت جميع محتوياته.

وكانت فصائل المقاومة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، أنها قصفت مواقع مختلفة في مدينتي بئر السبع وعسقلان المحتلتين.

عاجل | إصابة مباشرة في أحد المباني جراء سقوط صاروخ في بئر السبع بصحراء النقب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/2YCoDAHIKK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “قصفنا بئر السبع برشقة كثيفة من الصواريخ”.

كما أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها “قصفت عسقلان برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في عسقلان ومحيط غلاف غزة تحسبا لمزيد من الرشقات الصاروخية.

وتواصل إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية” دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا منهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 بجروح مختلفة.