الحياة في غزة تعود 100 عام إلى الوراء.. نازحات يصنعن الخبز على الصاج (فيديو)

في تحدٍّ جديد أمام الطائرات والزنانات الإسرائيلية التي لا تتوقف عن الدوران في سماء غزة، تفترش النازحة الفلسطينية (أم محمد) الأرض أمام فرن صاج، في مشهد يعود بك 100 عام إلى الوراء.

غير أن هذا المشهد الذي يعُده البعض غريبا، أصبح مألوفا في غزة مع بدء العدوان الإسرائيلي وانقطاع كل سبل الحياة عن القطاع وسكانه.

“رحنا نبحث عن الخبز”

تقول أم محمد عن السبب الذي اضطرها إلى استخدام الصاج لصنع الخبز لأطفالها التسعة بدلا من شرائه، إنها ذهبت لشراء الخبز ولم تجده “رحنا على المخابز فش إشي”.

وأوضحت في حديثها للجزيرة مباشر أنه لم يعد لديهم غاز ولا مياه ولا طحين، وأنها تقوم بصنع الخبز لأبنائها صباحا ومساء، لعدم توافره في المخابز.

وقالت المرأة التي نزحت هربا من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة إلى أحد مدارس الأونروا لإيواء النازحين، إنها تتشارك السكن مع 11 عائلة في صف مدرسي واحد.

ووصفت حالهم بالصعب، وقالت إن الحصول على الماء والطعام يتم بشق الأنفس، الأمر الذي اضطرت معه إلى صنع الخبز على الصاج، موضحة أن المعاناة بدأت مع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.