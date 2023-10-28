بالدواب وسيرا على الأقدام.. مصابو غزة يواجهون صعوبات في الوصول إلى المستشفيات (فيديو)

عانت مستشفيات قطاع غزة ظروفا صعبة حتى قبل العدوان الإسرائيلي الأخير، جراء الحصار المضروب على القطاع والحرب التي تشنها إسرائيل، وازدادت الأوضاع خطورة بسبب الاستهداف المباشر للمستشفيات.

ولجأ كثير من السكان إلى نقل المصابين بسياراتهم الخاصة أو عن طريق الدواب أو القدوم إلى المستشفى ركضا وسيرا على الأقدام، لإبلاغ سيارات الإسعاف وإرشادها إلى المصابين جراء القصف.

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى يدعو أهالي غزة لنقل المصابين عبر سياراتهم الخاصة في ظل انقطاع الاتصالات pic.twitter.com/daw4iFmcmT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وقالت مراسلة الجزيرة، إن العديد من المصابين الفلسطينيين وصلوا إلى المستشفى محمولين على الأكتاف بسبب فقدان الاتصالات مع الإسعاف.

وكشف خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر اليوم السبت، أن بعض المصابين وصلوا إلى المستشفى على ظهور الدواب، بسبب قطع الاتصالات وانعدام التواصل بين فرق الإنقاذ والمواطنين في مكان الاستهداف.

هيومن رايتس ووتش: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء فظائع جماعية ضد المدنيين https://t.co/tivwZ7IDjj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وناشد المسؤول، عبر الجزيرة مباشر، المواطنين أن ينقلوا الجرحى عبر سياراتهم أو يأتوا إلى المستشفى لإبلاغ الفرق الطبية بمكان الاستهداف حتى يمكن فرق الإنقاذ الوصول إليه.

وقال المسؤول الفلسطيني، إن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفى وهم في حالة حرجة وكان يمكن إنقاذهم لو أن الاتصالات كانت متاحة ووصلوا إلى المستشفى في الوقت المناسب.

"حذرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية من أن قطع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة مع استمرار القصف المكثف قد يعني إخفاءً لأدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان أو إخفاء جرائم حرب والتغطية على ""فظائع جماعية"".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها فقد الاتصال بموظفيها في #غزة، كما… pic.twitter.com/QUEC4lEM6a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، إلى قطع كل الاتصالات عن قطاع غزة، مما أوجد ظروفا شديدة الصعوبة وخاصة للمستشفيات في ظل القصف العنيف المستمر وسقوط شهداء وجرحى.

وأفادت مراسلة الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفيات وشنت غارات قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بقطاع غزة.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت ساحة مستشفى المعمداني عن استشهاد أكثر من 500 شخص، بينهم أطفال ونساء.