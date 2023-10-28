“بدنا هدنة”.. طفلة من غزة تصف خوفها الشديد من القصف وكثرة الشهداء (فيديو)

بكت طفلة فلسطينية من غزة على الهواء مباشرة عندما سألتها مراسلة الجزيرة مباشر عن الوضع في القطاع، وقالت إن أهل غزة يحتاجون إلى هدنة وإن الوضع مخيف.

ومضت الطفلة يارا تصف ألمها ببراءة، قائلة “أنا أخت شهيد، استشهد في أول يوم من الأحداث”، وانهمرت دموعها وهي تقول إن الوضع بالليل مخيف أكثر، بسبب أصوات القصف والدمار.

قاومت يارا الغصة في حلقها، وهي تقول إن ما يؤلمها هو الدمار الذي أصبح يحيط بها من كل ناحية وكثرة الشهداء الذين يسقطون، وإنها تشعر بالخوف الشديد.

وطالبت الطفلة عبر شاشة الجزيرة مباشر بهدنة من الحرب، وعبّرت عن رغبتها في العودة إلى منزلها، قائلة “اشتقت إلى أن أدرس وألعب”، وأوضحت أنها تقطن في غزة الزيتون، وأنها نزحت مع أسرتها وقد مشوا نصف الطريق سيرا على الأقدام.

وصفت الطفلة ظروف نزوحها وأسرتها، وقالت إنهم أسرعوا بالخروج من المنزل بعد أن جاءهم أمر الإخلاء، مستطردة ببراءة “أنا مش عارفة شو بدهم منا، بدهم يحتلونا؟”.

وعاشت غزة، أمس الجمعة، ليلة عصيبة من القصف الأعنف منذ أن نفذت إسرائيل قبل 3 أسابيع عملية عسكرية في القطاع أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية” دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا منهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 بجروح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها، قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء.