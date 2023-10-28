حزب الله يستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية بالصواريخ ‏ويصيبها بشكل مباشر (فيديو)

نشر (حزب الله) اللبناني اليوم السبت، فيديو لما قال إنه استهداف لدبابة إسرائيلية من طراز “ميركافا” في إحدى النقاط التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان.

وبحسب المعلومات المرفقة مع الفيديو، يعود تاريخ العملية إلى الأربعاء الماضي.

من ناحية أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم السبت، اعتراض صاروخ أطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وقال إنهم أحبطوا صاروخ أرض جو تم إطلاقه من لبنان باتجاه طائرة بدون طيار تابعة للجيش، بحسب البيان.





تدمير ميركافا

ونشرت وسائل إعلام تابعة للحزب، مقطع فيديو لقيام عناصر من حزب الله برصد وتدمير الدبابة الإسرائيلية، وذلك بصواريخ موجهة في محيط ثكنة “أفيفيم” العسكرية الإسرائيلية.

وكان الحزب قد أعلن الجمعة، استهداف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي، بالصواريخ الموجهة، وقال “مجاهدو المقاومة الإسلامية هاجموا موقع الصدح ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته”.





نصرة غزة

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ (علي دعموش) إن الحزب “لن يترك واجبه في نصرة غزة، وإن “العمليات التي تقوم بها المقاومة هي للدفاع عن لبنان ونصرة غزة، ولن تمنعنا كل التهديدات من القيام بهذا الواجب”.

وقال إن “الصمود الأسطوري لأهل غزة الذين رفضوا مغادرة القطاع وتشبثوا بأرضهم رغم الدمار الهائل والمجازر وسياسة الأرض المحروقة هو الذي أفشل المشروع الأمريكي الإسرائيلي المشترك لتهجير أهل غزة إلى خارج القطاع”.





تعمد إشعال حرائق

وفي هذا السياق أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة على القطاعين الغربي والأوسط الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح، مشيرة إلى أنها تستهدف إشعال الحرائق في الأحراش الحدودية.

يأتي ذلك تزامنًا مع تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة، حيث شهدت، ليلة السبت، قصفا هو الأعنف منذ بدء الحرب سبقه قطع للاتصالات، اعتبرت منظمة هيومن رايتس أنه “يشكل غطاء لفظائع جماعية”.

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي أطلق القذائف الحارقة لإشعال النار في الأحراش المتاخمة للخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وذكرت أن الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي والحربي حلق فوق سماء المنطقة.