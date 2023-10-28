خلال تجمّع حاشد بإسطنبول.. أردوغان لإسرائيل: سنعلن للعالم أجمع أنك مجرمة حرب (فيديو)
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28/10/2023
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده عازمة على إعلان إسرائيل “مجرمة حرب” للعالم أجمع.
وأضاف خلال تجمّع جماهيري حاشد حضره مئات الآلاف لنصرة فلسطين في إسطنبول “كنا نعلم أن إسرائيل ستنزعج من قولنا إن حماس ليست منظمة إرهابية، ومع ذلك عبّرنا عن موقفنا بوضوح”.
وتابع أردوغان “إسرائيل، سنعلن للعالم برمته أنك مجرمة حرب، ونعمل على ذلك”.
وشدد على أن “ما يحدث في غزة ليس دفاعا (عن النفس) بل مجزرة واضحة ودنيئة، إنهم يسعون للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية”.
وفي ما يلي أهم ما ذكره أردوغان خلال التجمع:
- إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل الناس، وهم يقولون بكل صراحة ووضوح “نحن نعرف القتل جيدا”، لكنكم ستدفعون ثمن ذلك باهظا.
- ثقوا تماما أنكم وأطفالكم سوف تحتاجون إلى تركيا في المستقبل مثل أجدادكم.
- تعالوا واستمعوا لمطالبنا وندائنا بإيصال المساعدات الإنسانية وتأسيس السلام وفتح أبواب الحوار.
- إن الغرب هو أكبر مسؤول عن المذبحة التي يتعرض لها قطاع غزة
- أقول للغرب: هل تريدون حرب هلال وصليب مجددا؟ إن كنتم تسعون لذلك فاعلموا أن هذه الأمة لم تمت.
- الجميع يعلم أن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة سيتم التضحية به عندما يحين الوقت.
- الساسة والإعلام في الغرب مستنفرون لشرعنة المجازر بحق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة، وإسرائيل ترتكب بشكل واضح جرائم حرب.
- الغرب هو أكبر مسؤول عن المذبحة في غزة.
- الأصحاب الحقيقيون للعبة التي تدور في المنطقة هم الذين يرعون التصرفات المتعجرفة للإدارة الإسرائيلية، لأن تل أبيب لا يمكن أن تتخذ خطوات رغما عن هؤلاء.
- كم من الأطفال والنساء والمسنين يجب أن يموتوا لكي تعلنوا وقف إطلاق النار؟ دفتر خطايا الغرب تجاوز مجددا حدود اللعبة كثيرا.
- أيها العالم ترون كل هذه الحقائق، فالأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) يصدح ولكنكم لا تسمعون، لقد أصبحتم صما عميا.
- هؤلاء (الغرب) يعرفون كيفية القتل، كانوا يقضون على اليهود بشكل جماعي في غرف الغاز ويمحون المدن بسكانها من الخريطة بالقنابل الذرية.
- بإذن الله سنرى ذلك اليوم الذي يرحل فيه الظالمون من حياة الشعب الفلسطيني، فإن ظلم الظالم لا يدوم إلى الأبد.
- أقول لإسرائيل: الغرب مدين لك، أما تركيا فلا، لذا نتكلم ونحن مرتاحون، وأردوغان يتكلم بهذا الشكل لأن تركيا ليست مدينة لك.
- أعيد التأكيد أن حماس ليست حركة إرهابية ولن نكتفي بإدانة ما يحدث في غزة.
- العالم الذي ذرف الدموع لأوكرانيا ليس موجودا تجاه ما يحدث في غزة.
- موقفنا في الشرق الأوسط كما هو كما كنا في ليبيا وكما كنا في كاراباخ.
- إسرائيل من دون دعم الدول الغربية لن تصمد ثلاثة أيام.
- غزة قضيتنا جميعا ولن يستطيع أحد إخراجها من سياقها الإنساني.
- همجية إسرائيل تستهدف أسواق غزة ومدارسها ومستشفياتها ووحداتها السكنية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات