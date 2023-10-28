خلال تجمّع حاشد بإسطنبول.. أردوغان لإسرائيل: سنعلن للعالم أجمع أنك مجرمة حرب (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده عازمة على إعلان إسرائيل “مجرمة حرب” للعالم أجمع.

وأضاف خلال تجمّع جماهيري حاشد حضره مئات الآلاف لنصرة فلسطين في إسطنبول “كنا نعلم أن إسرائيل ستنزعج من قولنا إن حماس ليست منظمة إرهابية، ومع ذلك عبّرنا عن موقفنا بوضوح”.

وتابع أردوغان “إسرائيل، سنعلن للعالم برمته أنك مجرمة حرب، ونعمل على ذلك”.

وشدد على أن “ما يحدث في غزة ليس دفاعا (عن النفس) بل مجزرة واضحة ودنيئة، إنهم يسعون للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية”.

وفي ما يلي أهم ما ذكره أردوغان خلال التجمع: