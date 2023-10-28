“خليه بحضني”.. أم ترفض ترك جثة طفلها الشهيد بقصف للاحتلال الإسرائيلي في غزة (فيديو)

عبَّرت أم في خان يونس بقطاع غزة عن ألمها الشديد لفقدان طفلها في قصف للاحتلال الإسرائيلي بكلمات مؤلمة. ورفضت الأم التي كانت تحمل جثة طفلها تركها من حضنها.

وقالت أم الطفل الشهيد لوالدها الذي كان يحاول أخذ الجثة من حضنها لدفنها “اتركوا بحضني”، وبكت الأم بشدة في حين كان جميع من حولها يحاول مواساتها.

ورددت الأم بحرقة من شدة ألم فراق فلذة كبدها “خدوني ادفنوني معاه”، في حين حاول والدها أخذه منها من أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وواصل الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت، قصفه الجوي والبحري والمدفعي لجميع مناطق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “على مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وحتى اللحظة، تواصل مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمالي قطاع غزة”.

وأضافت “كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين”.

وتابعت “قالت مصادر إعلامية إن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع”.

وعاشت غزة ليلة عصيبة من القصف الأعنف منذ أن نفذت إسرائيل قبل 3 أسابيع عملية عسكرية في القطاع أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية” دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا منهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 بجروح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها، قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء.