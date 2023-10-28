سامي أبو زهري للجزيرة مباشر: الكرة في ملعب الاحتلال في ملف الأسرى ونحن جاهزون لكل السيناريوهات (فيديو)

أوضح رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية(حماس) بالخارج سامي أبو زهري أن غزة تخوض حربا عالمية يقودها الغرب لصالح إسرائيل وأن حزب الله “يقوم بمسؤولياته في الجبهة الشمالية” بلبنان.

وأضاف أبوزهري في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن هجمات الاحتلال ومغامراته البرية في غزة تقطع الطريق على أي جهد في ملف الأسرى، محملا جيش الاحتلال مسؤولية سلامة الأسرى مع تصاعد القصف والهجوم البري.

وتابع قائلا “الكرة في ملعب الاحتلال في ملف الأسرى ونحن جاهزون لكل السيناريوهات”.

وأوضح رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بالخارج أن “غزة تمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة”، مؤكدا أنه في الوقت الذي كانت قيادة حماس تنتظر تنفيذ قرار الأمم المتحدة، حتى جاء الرد الإسرائيلي بتكثيف هجماته على مناطق عدو ومختلفة من قطاع غزة.

وقال: “لا نعول كثيرا على القرارات الأممية وندعو الأمة العربية إلى تحرك يرقى لتضحيات الفلسطينيين في غزة”.

وعن الدور الذي تلعبه روسيا فيما يقع من تطورات عسكرية وسياسية في غزة، أوضح أبو زهري أن “روسيا تقوم بدور مهم في حماية الموقف والرواية الفلسطينية”.

وكانت الخارجية الروسية قد أوضحت، اليوم السبت، أن ممثلي حماس وعدوا خلال زيارتهم لموسكو بالاستجابة لطلب الإفراج عن 8 من الأسرى يحملون الجنسية الروسية.