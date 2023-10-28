طفل يبحث عن أمه بين المصابين والشهداء في أحد مستشفيات قطاع غزة (فيديو)

بحث طفل في غزة عن أمه في أحد مستشفيات القطاع باكيا بحرقة بعد أن أصاب قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم.

وأوضحت لقطات مصورة أن الطفل كان في المستشفى المكتظ بالجرحى والشهداء بعد ليلة أمس الجمعة، وهي الأكثر دموية منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومضى يتفقد المصابين فى أقسام المستشفى مرددا “أمي هون؟”، وانهار الطفل عندما لم يجد أمه المفقودة بعد القصف.

واصل الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت قصفه الجوي والبحري والمدفعي لجميع مناطق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): “على مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وحتى اللحظة، تواصل مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة”.

وأضافت: “كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين”.

وتابعت: “قالت مصادر إعلامية إن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع”.

وقالت الوكالة “لم تتمكن طواقم الدفاع المدني، والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين وانتشال الشهداء، بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة”.

وأسقط الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه علي قطاع غزة 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنًّا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجروح مختلفة.