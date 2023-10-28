قوات الاحتلال تقصف محيط المستشفى الإندونيسي وساحل غزة خلال أعنف هجوم منذ بدء العدوان (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، حيث شنّت غارات عنيفة طالت مستشفيات وألحقت بها أضرارا كبيرة، كما قصفت ساحل بحر غزة ومنازل المواطنين؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، آثار القصف الإسرائيلي بمحيط المستشفى الإندونيسي وسط قطاع غزة، الذي أغار عليه طيران الاحتلال.

أضرار بالمستشفى الإندونيسي شمال قطاع #غزة نتيجة سقوط قذيفة بساحة المستشفى مع اشتداد قــ ـصف الاحتلال الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/tXnmXCUOXu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

غارات عنيفة على غزة

وعلى مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وحتى اليوم السبت، واصلت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف والمكثف لمواقع في شمال قطاع غزة.

وطال القصف تحديدا محيط مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي وسط قطاع غزة، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ والنصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع، موقعا عشرات الشهداء والجرحى.





ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه سلطات الاحتلال جميع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتعيش غزة من دون كهرباء منذ بدء العدوان عليها في السابع من الشهر الجاري.

ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني، والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، ويحاول الأهالي نقل الشهداء والمصابين بعربات ومركبات خاصة.

بينهم من بقي وحيدا بعد استــ ـشــ ـهاد أهله.. طبيب فلسطيني يصارع الظروف لخدمة الأطفال الخدج (فيديو)https://t.co/aP2cDZ5F8S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

ومساء أمس الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال الخاصة إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وعاشت غزة ليلة عصيبة من أعنف قصف منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل 3 أسابيع، حيث دمرت الغارات أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنًّا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجروح مختلفة.