كتائب القسام: الإفراج عن أسرى العدو ثمنه تبييض سجونه من جميع الفلسطينيين (فيديو)
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28/10/2023
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب، في خطاب متلفز إن الثمن الذي يجب أن يدفعه “العدو” مقابل هذا “العدد الكبير من الأسرى الذي بين أيدينا” هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين.
وأضاف أن حماس يمكنها أيضا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، قائلا “إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا”.
وفي ما يلي أهم ما ذكره أبو عبيدة في خطابه:
- العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى.
- اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل.
- قصف العدو أدى إلى قتل 50 من أسراه حتى الآن.
- حماس لن تطلق سراح جميع أسرى العدو لديها إلا إذا أُطلق سراح جميع السجناء الفلسطينيين.
- سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف، وزمن انكسار الصهيونية قد بدأ.
- نقول للعدو الذي يكرر تهديداته بالاقتحام البري، بشكل يومي، إننا لا نزال في انتظاره.
- زمن بيع الوهم حول أكذوبة الجيش الذي لا يُقهر والاستخبارات المتفوقة قد انتهى.
- عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر سببه الألم العظيم الذي يتجرعه، لقد كسرناه وحطمناه أمام العالم.
- إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا.
- رأينا نصر الله في السابع من أكتوبر عندما تهاوت حصون العدو كبيت العنكبوت.
- رأينا نصر الله ومقاتل واحد من مقاتلينا يدمر ثلاث دبابات للعدو.
- استهداف العدو للمباني السكنية والمستشفيات لن يجني من ورائه إلا الخزي والعار.
- أقول لزعماء أمتنا العربية: هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات؟
- نطالب قادة العرب بتحريك سيارات الإغاثة رغما عن العدو.
- نحن أمام معركة فاصلة في تاريخنا لتحرير القدس وإحياء مجد الأمة ويجب التضامن فيها.
- نجدد دعوتنا لشرفاء الأمة أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة.
المصدر : الجزيرة مباشر