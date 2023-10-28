كتائب القسام: الإفراج عن أسرى العدو ثمنه تبييض سجونه من جميع الفلسطينيين (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم الكتائب، في خطاب متلفز إن الثمن الذي يجب أن يدفعه “العدو” مقابل هذا “العدد الكبير من الأسرى الذي بين أيدينا” هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين.

وأضاف أن حماس يمكنها أيضا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، قائلا “إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا”.

وفي ما يلي أهم ما ذكره أبو عبيدة في خطابه: