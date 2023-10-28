كيف أثر انقطاع الإنترنت وشبكة الاتصالات في غزة على العمل الإعلامي؟.. صحفيون يجيبون (فيديو)

أجمع عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية العربية على أن عملهم في قطاع غزة أصبح مستحيلا مع إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطع خدمات الإنترنت وشبكات الاتصال الهاتفي.

وقال مراسل الجزيرة الإنجليزية في غزة طارق أبو عزوم خلال اتصال مباشر على الهواء مع المقر المركزي للقناة في الدوحة “إذا كنتم تسمعونني فإننا لا نتوفر على إرسال هاتفي، كما أنه ليس لدينا اتصال عبر الإنترنت”.

وأضاف “أرسِلوا رسالة إلى العالم بأننا معزولون في غزة، وليس لدينا إرسال على الهواتف”

مراسل الجزيرة الإنجليزية .. أرسلوا رسالة إلى العالم بأننا معزولون في #غزة وليس لدينا أي إرسال على الهواتف#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/HUQW08f2q5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وقال مراسل العربية عبد الله مقداد “الأمر صعب جدا في غزة، وبعد انقطاع شبكات الاتصال الهاتفي أصبح الوضع أصعب”.

وأضاف مقداد أن إسرائيل تريد من هذه الأعمال أن ترسل رسالة إلى أهل قطاع غزة بأنها “قادرة على التأثير في جميع تفاصيل حياة الناس”.

كيف أثّر انقطاع الإنترنت وشبكة الاتصالات في #غزة على العمل الإعلامي؟

صحفيون يجيبون#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Hagh5PXy6q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

من جهتها، قالت مراسلة قناة العالم إسراء البحيصي إن إسرائيل تريد “ارتكاب جرائم جديدة بحق الفلسطينيين بعيدا عن عدسات الكاميرات وفي غياب الصوت والصورة”، مضيفة أنه رغم ارتكابها الكثير من المجازر في السابق ونقلها إلى العالم فإنه لم يتحرك أحد من أجل وقف هذا العدوان.

وأعلنت لجنة حماية الصحفيين الدولية، في تحديث جديد لها، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استُشهدوا نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 29 صحفيا.

وأبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، وكالتي رويترز وفرانس برس أنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة.