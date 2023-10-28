مئات الآلاف يتظاهرون في لندن دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان على غزة (فيديو)

تظاهر مئات الآلاف في لندن، اليوم السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، تأييدا للفلسطينيين ولمطالبة الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلق المتظاهرون من ضفاف نهر التيمز نحو ساحة البرلمان، على مسافة قريبة من ساعة بيغ بن الشهيرة.

وأظهرت لقطات جوية حشودا كبيرة تشارك في المسيرة التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين.

وتم حشد نحو ألفي شرطي لتأمين المظاهرة الحاشدة التي نظمت بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بعد ليلة من الضربات الكثيفة، في اليوم الثاني والعشرين من الحرب.

ويرفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في الوقت الحالي الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، ويدعمان فقط “هدنات” للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتؤيد بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 7703 أشخاص بينهم أكثر من 3500 طفل.