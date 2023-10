مسؤولة في الصليب الأحمر: تمكنا من إدخال مواد إغاثة وأطباء مختصين في الحروب لغزة (فيديو)

كشفت إيمان الطرابلسي المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تمكنت الجمعة، من إدخال أول دفعة من الإمدادات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، تتكون من مواد طبية للجروح الخطيرة وفريق طبي متخصص في الحروب.

وقالت في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، “هدفنا هو مساعدة المؤسسات الصحية الحيوية في غزة من الانهيار”، مؤكدة أن كل ما تم تقديمه حتى الآن “ضئيل جدًا”.

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر “أن الصورة الواقعية والأمينة لما يقع في قطاع غزة أكثر من قاتمة”.

وقالت إن الظروف الإنسانية في غزة متدهورة في القطاعات جميعها، وإن أعضاء الفرق التابعة للجنة الذين يعملون في الميدان أكدوا بأن “قطاع الصحة شبه منهار، وأن الناس في الملاجئ يعيشون ظروفًا كارثية”.

Our convoy passed Rafah crossing into #Gaza.

We are bringing in medical staff, including a war surgery team, alongside 6 trucks with urgent humanitarian aid:

📦 Medical materials

🏥 War surgery kits for 1000 to 5000 people

🚰 Water purification for 50,000L of drinking water pic.twitter.com/JvWVhZnPZ0

— ICRC (@ICRC) October 27, 2023