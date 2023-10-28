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مسؤولة في الصليب الأحمر: تمكنا من إدخال مواد إغاثة وأطباء مختصين في الحروب لغزة (فيديو)

شاحنات تابعة لمنظمة الصليب الأحمر تدخل غزة
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28/10/2023-|آخر تحديث: 28/10/202312:24 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت إيمان الطرابلسي المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تمكنت الجمعة، من إدخال أول دفعة من الإمدادات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، تتكون من مواد طبية للجروح الخطيرة وفريق طبي متخصص في الحروب.

وقالت في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، “هدفنا هو مساعدة المؤسسات الصحية الحيوية في غزة من الانهيار”، مؤكدة أن كل ما تم تقديمه حتى الآن “ضئيل جدًا”.

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر “أن الصورة الواقعية والأمينة لما يقع في قطاع غزة أكثر من قاتمة”.

وقالت إن الظروف الإنسانية في غزة متدهورة في القطاعات جميعها، وإن أعضاء الفرق التابعة للجنة الذين يعملون في الميدان أكدوا بأن “قطاع الصحة شبه منهار، وأن الناس في الملاجئ يعيشون ظروفًا كارثية”.

وشددت على أن “الخدمات الصحية للناس الذين يعانون من إصابات بليغة أو أمراض مزمنة أصبحت ضربًا من الخيال”.

ولليوم الحادي والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر مما أسفر عن استشهاد 7326 فلسطينيًا بينهم 3038 طفلًا و1726 نساء و414 مسنًّا، وإصابة 18967 آخرين، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودًا تحت الأنقاض.

المصدر : الجزيرة مباشر