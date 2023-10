مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي سابقا: حرب غزة كشفت الوجه الوحشي لإسرائيل وحلفائها الغربيين (فيديو)

رحّب الأكاديمي ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي سابقا، بالموقف الجديد للخارجية الإسرائيلية باستدعاء طاقمها الدبلوماسي في تركيا، والشروع في إعادة تقييم العلاقات مع أنقرة.

وقال أقطاي، مساء السبت، في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر “العلاقة بين تركيا والنظام الصهيوني لم تكن على المستوى المطلوب، ولا فائدة منها”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، أن حكومة بلاده أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا، على خلفية تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن النزاع في قطاع غزة.

وقال كوهين على حسابه الرسمي بمنصة إكس “على خلفية التصريحات التركية القاسية، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين في تركيا من أجل إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية”.

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

