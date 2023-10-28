مصر.. مصرع وإصابة العشرات في حادث مروع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي (فيديو)

لقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب 63 آخرون جراء تصادم عدد من السيارات واشتعال النيران فيها، اليوم السبت، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بحسب وزارة الصحة والسكان المصرية.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية أن التحريات كشفت أنه أثناء سير سيارة على الطريق الصحراوي، أمام الكيلو 134، وقع تسرب للزيت، أدى إلى تصادم عدد كبير من السيارات، واشتعال النيران في عدد منها.

والتهمت النيران 6 سيارات بينها أتوبيس و3 سيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل.

وقال مصدر مسؤول لموقع “مصراوي”، إن الحادث أسفر عن 32 قتيلا بعد نقل 57 مصابًا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون ومستشفى غرب النوبارية المركزي، فارق عدد منهم الحياة في أثناء تلقيهم العلاج، لافتا إلى إيداع جثثهم ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للحادث الذي وقع عند الكيلو 134 بالخط القادم من الإسكندرية إلى القاهرة تظهر تفحّم عدد من السيارات بينها أتوبيس ركاب وسيارات ميكروباص وملاكي.

اللي جاي من اسكندريه القاهرة يلزم البطي من قبل الريست pic.twitter.com/vPcv9391cA — معمرجي🦅 🇪🇬 (@architectsahy2) October 28, 2023

من جانبها قالت وزراة الصحة والسكان في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: إنه تم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، ، للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين، تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.