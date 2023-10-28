“وول ستريت جورنال”: إسرائيل تكثف قصفها على غزة لإرغام “حماس” على تقديم تنازلات في مفاوضات الرهائن

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين مطلعين أن إسرائيل و”حماس” واصلتا المفاوضات غير المباشرة، الجمعة، للتوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن، قبل أن تكثف إسرائيل عدوانها غير المسبوق الليلة في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال المفاوضات التي توسطت فيها قطر ومصر، طالبت “حماس” بوقف إطلاق النار وتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الوقود، مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المدنيين، وفقًا للمسؤولين.

وقالت نقلًا عن مسؤولين مصريين إن القصف الإسرائيلي المكثف، مساء الجمعة، قد يكون محاولة للضغط على “حماس” لتقديم تنازلات في مفاوضات الرهائن.

وتابعت الصحيفة أن جولة سابقة من المفاوضات انهارت بعد أن رفضت إسرائيل الموافقة على دخول الوقود إلى غزة بسبب مخاوف من أن تستخدمه “حماس”.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري أعلن أن الجيش سيوسع عملياته البرية مساء الجمعة في قطاع غزة، بينما يتعرض القطاع المحاصر لقصف إسرائيلي كثيف.