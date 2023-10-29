“أستشهد أنا ويعيش أولادي”.. أحد سكان غزة للجزيرة مباشر: نعيش داخل فيلم رعب (شاهد)

“نعيش داخل فيلم رعب” هكذا وصف شاب فلسطيني من قطاع غزة هول المعاناة التي يعيشها أهالي القطاع على وقع العدوان الإسرائيلي وقصف غاراته التي لم تتوقف منذ 23 يوما.

وأضاف الشاب للجزيرة مباشر “الواحد فينا حاطط ولاده بحضنه ومربّط عليهم، بيقول أستشهد أنا وبيعيش أولادي. وفي ظل انقطاع خدمات الإنترنت لم تعد هناك وسيلة للاطمئنان على أقاربي، الناس صاروا كأنهم أحياء ميتون في الشارع”.

وأظهرت الصور التي بثتها الجزيرة مباشر جموع الأهالي وهم يصطفون في طوابير طويلة من أجل الحصول على كمية يسيرة من الماء تسد الرمق لهم ولأولادهم الذين باتوا يعانون انعداما شبه تام لأدنى مقومات الحياة.

من جانبه، أكد أحد سكان منطقة الشاطئ بالقطاع أن هدف الاحتلال من قطع خدمات الإنترنت خلال الساعات الماضية، هو رغبته في ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء القطاع بعيدا عن أعين الصحفيين ووسائل الإعلام.

ويأتي هذا بينما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة باستخدام الطائرات والمدفعية والزوارق الحربية، وأعلنت إسرائيل إصابة أحد ضباطها بجروح خطرة في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الثالث والعشرين على القطاع تجاوز 8 آلاف.

ومساء أمس السبت، استهدفت طائرات إسرائيلية منازل في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحي التفاح، وغيرها من المناطق في شمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات من المواطنين.