أهالي الأسرى الإسرائيليين بعد لقاء مع نتنياهو: ندعم إخلاء السجون من الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة أقربائنا (فيديو)

أكد أهالي الأسرى الإسرائيليين أنهم يوافقون على الصفقة التي عرضتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإطلاق سراح جميع الأسرى لديها مقابل “تبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين”.

وأجرى أهالي الأسرى الإسرائيليين لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء السبت، طالبوا فيه بأن “تأخذ العملية العسكرية على قطاع غزة وضع الأسرى بعين الاعتبار”.

وقال أهالي الأسرى، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء مع نتنياهو، إنهم “شعروا بالقلق” بعد الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدبابات أمس الجمعة على قطاع غزة.

وحمّل أهالي الأسرى حكومة الاحتلال مسؤولية اختفاء ذويهم، مؤكدين أنهم طالبوا بتجنب أي عملية عسكرية قد تُشكل خطرا على ذويهم. وبيّن الأهالي لنتنياهو أن صفقة تبادل الأسرى التي عرضتها (حماس) “تحظى بتأييد شعبي واسع في الشارع الإسرائيلي”.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وهتف أهالي الأسرى الإسرائيليين في المؤتمر الصحفي بعد لقاء نتنياهو لاستعادة ذويهم، في إشارة إلى حث حكومة الاحتلال على عقد الصفقة مع حماس، وأكدوا “إصرارهم” على استعادة أفراد عائلاتهم “المحتجزين في قطاع غزة”.

وقال المستوطنون الإسرائيليون بعد لقاء نتنياهو إنه “أصغى إليهم وفهِم أنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم”، ووعد رئيس الوزراء الأهالي بإرجاع “جميع الأسرى على قيد الحياة”، بينما قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في خطاب متلفز مساء السبت، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى قتل 50 من أصل 229 أسيرا.

من جهته، دعا وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز، أمس الجمعة، إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، مقابل إطلاق حركة حماس سراح الأسرى الإسرائيليين لديها.