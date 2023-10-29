الجزيرة مباشر ترصد وضع 14 ألف نازح في مستشفى القدس المهدد بالقصف (فيديو)

أظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر من داخل ومحيط مستشفى القدس في قطاع غزة تكدسًا كبيرًا للنازحين الفلسطينيين القادمين من أماكن مختلفة من القطاع هربًا من القصف الإسرائيلي.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني صورًا تظهر الأوضاع التي يعيش فيها أكثر من 14 ألف نازح في المستشفى القدس المهدد بالقصف من قوات الاحتلال.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إنه تلقى تهديدات “شديدة اللهجة” من سلطات الاحتلال لإخلاء مستشفى القدس على الفور، وسط تكرار الإنذارات لمستشفيات القطاع واستهداف مراكز طبية.

وأفاد الهلال الأحمر بأن محيط مستشفى القدس يشهد منذ ساعات الصباح الأولى غارات إسرائيلية متواصلة أدت إلى تدمير مبان مجاورة في نطاق 50 مترًا.





وأظهرت الصور التي تم التقاطها من داخل المستشفى مئات الجرحى والنازحين، وهم في وضعية طبية وإنسانية صعبة.

كما أظهرت الصور من محيط المستشفى العشرات من سيارات الإسعاف مصطفة أمام بوابات المستشفى، وهي خارج الخدمة جراء انعدام الوقود.

وكان جيش الاحتلال قد ارتكب مجزرة في مستشفى المعمداني حين استهدفه في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 470 فلسطينيًا، معظمهم ممن نزحوا للمستشفى خوفًا من القصف العشوائي، أو بعد تدمير منازلهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مؤخرًا أن 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية خرجت عن الخدمة في غزة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر، أو عدم قدرتها على استمرارية العمل بسبب نفاد الوقود.