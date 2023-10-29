السقف انهار بالكامل.. صور تُظهر اللحظات الأولى لقصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في غزة

أظهرت صور كاميرات المراقبة بالمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، لحظة تضرر وانهيار سقف أحد الأقسام، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي تضرب محيط المستشفى على مدار اليومين الماضيين.

ويعد المستشفى الإندونيسي، المركز الطبي الأكبر في محافظة شمال غزة، حيث يخدم قرابة 400 ألف شخص، كما يستقبل الشهداء والمصابين على مدار الساعة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت قبل أيام خروج 7 مستشفيات و21 مركز رعاية صحية أولية عن الخدمة بسبب القصف والحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت صرح أمس السبت، بأن الحرب على غزة “دخلت مرحلة جديدة”، في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إجهاض الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال بالتزامن مع قصف كان الأعنف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع وعزله عن العالم الخارجي.

ودمر العدوان الذي تشنه إسرائيل منذ 23 يوما على قطاع غزة أحياء بكاملها، وتسبب في استشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني، جلهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألف شخص بجروح مختلفة.