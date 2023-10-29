المتحدثة باسم الأونروا للجزيرة مباشر: غزة تشهد كارثية إنسانية مروعة والجيش الإسرائيلي استهدف موظفينا (فيديو)

قالت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الحالة الإنسانية في قطاع غزة مروعة وإن مليون مواطن من سكان القطاع نزحوا من بيوتهم جراء القصف في حين أن 600 ألف موجودون في ملاجئ الأونروا وهم مهددون بالموت في أية لحظة.

وأضافت تمارا الرفاعي في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أنه بدون إدخال كميات مهمة وكافية من الوقود لا يمكن للحياة أن تستمر في قطاع غزة؛ خاصة في القطاعات المتصلة بتحلية المياه والخدمات الصحية بالمستشفيات والمخابز.

وتابعت “الوضع قاتم في غزة.. ومع انقطاع خدمات الإنترنت وشبكات الهاتف أصبح الوضع كارثيا”.

وأكدت تمارا الرفاعي أن 53 من موظفي الأونروا استشهدوا في غزة أغلبهم يعملون في قطاعات والتعليم والطب والخدمات الإنسانية، مضيفة أنه تم “استهداف 12 شخصا لجأوا لمنشآتنا هربا من القصف”.

وقالت رغم تواصلنا مع السلطات الإسرائيلية فإن موظفينا لم ينجوا من قصفهم. مضيفة أن 42 مبنى من مباني الأونروا التي تضم نازحين تم استهدافها.

وخلصت تمارا الرفاعي إلى القول إن الوضع الكارثي في غزة وإن سكانها يحتاجون لسنوات طويلة من أجل التعافي منه، مؤكدة أن الوضع سيزاد خطورة وصعوبة مع أي حرب برية متوقعة.