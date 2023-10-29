المدعي العام للجنائية الدولية: ما يحدث في غزة لا يمكن استيعابه ولا التغاضي عنه (فيديو)

قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان إن التحقيق في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية “مهم جدًا، ولا يمكن التغاضي عنه”.

وأضاف خان خلال كلمة له في القاهرة أنه يجب التحقيق في “احتجاز المدنيين كرهائن”، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وتابع “أطالب كل من لديه أدلة موثقة أن يرسلها لنا للتحقيق فيها”.

وأوضح خان أن ما يجري من أحداث وتطورات دامية في غزة “لا يمكن استيعابه ولا يمكن ارتكاب مثل هذه الأعمال تحت أي مبرر”. مذكرًا بأنه لا بد أن نفعل شيئًا بشأن وقف الحرب الوحشية في غزة، والوضع الكارثي الذي يعيشه أهلها.

وطالب خان إسرائيل بضرورة الالتزام بقانون روما وبالقوانين الدولية، مذكرًا أيضًا بأن أي اعتداء على المدنيين وعلى المرافق المحمية والبنى التحتية سيحاكَم مرتكبوه وفق القانون الدولي.

وقال: كثفت جهودي منذ 7 أكتوبر الماضي للقاء العائلات التي فقدت ذويها في إسرائيل، وأريد الذهاب إلى غزة، لكن الأمر ليس سهلًا.

وأكد خان أنه قد آن الأوان للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير، داعيًا إسرائيل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي إعاقة.