برلماني بلجيكي: نشعر بالخجل من مواقف ساسة أوروبا تجاه ما يجري في غزة (فيديو)

قال عضو البرلمان البلجيكي سيمون موتكين إن المنظمات الأممية لا يمكنها دخول قطاع غزة، وإنه لولا صور الجزيرة “لما وصلتنا الأخبار المتعلقة بما يقع داخل غزة”.

وأضاف موتكين في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن هذه الصور والأخبار تؤكد بوضوح “أننا بصدد جرائم حرب تتكرر يوميا في قطاع غزة، وتؤكد الجرائم الأخرى المتراكمة منذ عقود من قِبل الإسرائيليين”.

وتابع عضو البرلمان البلجيكي أن هذه الصور “تشعرنا بالخجل من الموقف الرسمي الأوروبي الذي يبعدنا عن مفهوم السلام بينما يمنح الضوء الأخضر لجيش إسرائيل لارتكاب مزيد من الجرائم”.

وقال إن هذه المواقف “ستصبح وصمة عار على جبين ساسة أوروبا الداعمين لإسرائيل”.

وأوضح أنه خلال جلسات عامة في برلمانات بلجيكا وإسبانيا وفرنسا، تمت الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، لكن إسرائيل لا تكترث بهذه المواقف والقرارات وتضرب بها عرض الحائط، مؤكدا أن “بلجيكا مثلا لا يمكنها أن تغيّر هذه المواقف في ظل تعنت ألمانيا”.

وشدد على أنه قد آن الأوان لساسة أوروبا أن ينحازوا إلى السلام ويعملوا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أن “الكابوس الذي يعيشه الفلسطينيون منذ سبعة عقود لا بد أن يحرك الضمائر الأوروبية”.