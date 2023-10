حركة يهودية مناهضة للاحتلال تنشر أسماء 3 آلاف طفل استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

نشرت حركة “أصوات يهودية من أجل السلام” على حسابها بمنصة “إكس”، أمس السبت، أسماء الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الخميس 27 من الشهر نفسه.

وقالت الحركة التي تعرّف نفسها بكونها “أكبر منظمة يهودية تقدمية مناهضة للصهيونية” في العالم “نحن نذكر أسماء الأطفال الفلسطينيين الألفين و913 الذين قتلهم القصف الإسرائيلي حتى يوم الخميس الماضي”.

وأضافت “الولايات المتحدة مسؤولة أيضًا عن الرعب في غزة، لأن 80% من القنابل التي يلقيها الجيش الإسرائيلي على غزة أمريكية الصنع. إننا جميعًا مطالبون بعمل كل ما بوسعنا لوقف هذه الإبادة الجماعية”.

وأسست الحركة في عام 1996 من قبل نشطاء مناهضين لإسرائيل، بما في ذلك الكاتب والمؤلف الأمريكي توني كوشنر، والفيلسوف الأمريكي ناعوم تشومسكي.

وعبّرت المنظمة بوضوح عن موقفها الرافض للقصف الإسرائيلي الحالي على غزة، كما طلبت من “الكونغرس” الأمريكي التوقف عن تأجيج العنف.

As of today, 3,195 Palestinian children are confirmed killed in Gaza and at least 1,000 are missing under the rubble. #CeasefireNOW https://t.co/VPDn8vWbJo

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 28, 2023