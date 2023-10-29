خبير عسكري أمريكي محذرًا الجيش الإسرائيلي: هذا ما ينتظركم إذا دخلتم غزة (شاهد)

حذر الخبير العسكري الأمريكي ونائب قائد العمليات الخاصة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سابقا، أندرو ملبورن، القوات البرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من دخول قطاع غزة.

وأضاف ملبورن في مقابلة مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “عند الحديث عن مواجهة برية في غزة، علينا أن نعلم أن هناك أهدافا سياسية وأخرى عسكرية، وعلى قادة الجيش الإسرائيلي أن يعوا الفرق بين الأمرين”.

وتابع “حرب المدن من أصعب أنواع الحروب، ونحن في الجيش الأمريكي عندما واجهنا تنظيم القاعدة كان لدينا شح بالغ في المعلومات، وهذا أدى بلا شك إلى تعقيد الأمور وزيادة صعوبة الوضع العسكري”.

وأوضح “لاشك أن الهجوم الذي قامت به حماس يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول أظهر فشلا استخباريا كبيرا لدى إسرائيل، وبالمناسبة هذا قد يحدث لأفضل الجيوش في العالم بما في ذلك الجيش الأمريكي”.

الخبير العسكري الأمريكي أندرو ميلبورن محذرًا الجيش الإسرائيلي: هذا ما ينتظركم إذا دخلتم #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/obaKLy9dnO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وأكد ملبورن أن القوات الإسرائيلية تعلم بأن حماس تستعد لهذه المواجهة منذ زمن طويل، كما تعرف بأن المقاومة لديها ترسانة كبيرة من الأسلحة المتطورة التي يمكنها إحداث أضرار كبيرة داخل إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد شدد أمس السبت، على أن الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ستكون “طويلة وصعبة”.

وأكد نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس، أن قرار توسيع النشاط البري في غزة تم “بموافقة جماعية” لأعضاء المجلس الوزاري الحربي.

ومنذ 23 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على قطاع غزة، دمرت أحياء بكاملها، وأدت لاستشهاد نحو 8000 بينهم أكثر من 3000 طفل ومحو 2000 امرأة، إضافة إلى إصابة نحو 20000 بجروح مختلفة.