طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط مستشفى الإندونيسي في قطاع غزة (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة اليوم السبت، محيط المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي القطاع، ورصدت لقطات مصورة دوي الانفجار الذي هزّ المكان وأشعل النيران.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن غارات الاحتلال استهدفت مناطق عدة في محيط المستشفى بعد أن جددت طائراته ومدفعيته قصفها على مناطق شمال غزة.

وهددت جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضية، بقصف مستشفيات وأمرت بإخلائها وسط خوف من تكرار فاجعة المستشفى المعمداني في 17 من أكتوبر/ تشرين الأول التي أودت بحياة 471 فلسطينيا.

وتحول قطاع غزة إلى قطعة من اللهب منذ الليلة الماضية جراء القصف العنيف في ظل انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت كليا، ما تسبب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

وبسبب تراكم الأنقاض في كل مكان، لا تستطيع فرق الإنقاذ والإسعاف الوصول لمئات المفقودين تحت الأنقاض، كما فاقم قطع الاتصالات هذه المعاناة.

وحذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، قد يشكل “غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان”.

ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان قبل 22 يوما، ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، شن غاراتها على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما أسفر عن استشهاد 7650 مواطنا، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، في إحصائية غير نهائية.