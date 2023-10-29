غزة.. الجزيرة مباشر ترصد مآسي النازحين بأحد مراكز الإيواء في دير البلح (فيديو)

أجمع عدد من النازحين الفلسطينيين بأحد مراكز الإيواء بمدينة دير البلح في غزة أن وضعهم الطبي والإنساني خطير للغاية في ظل استمرار الحصار الشامل والعدوان الإسرائيلي الذي طال المناطق جميعها في قطاع غزة.

وقال أحد النازحين في مدرسة خولة بنت الأزور التي تحولت لمركز إيواء للنازحين، إن حرب 2023 تختلف كليًا على الحروب التي شهدتها غزة في سنوات 2006 و2008 و2012 و2014، مضيفًا أن إسرائيل مصرة هذه المرة على تصفية سكان غزة عن بكرة أبيهم، وأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

وتابع قائلًا: منذ 3 أسابيع ونحن نعيش في هذه المدرسة التي تم تحويلها لمركز إيواء من قبل “الأونروا”، لكننا نعتبر أنفسنا مهددون بالموت في أية لحظة، لأن غزة تحولت بالكامل لمنطقة عسكرية مغلقة.

وقال وهو يغالب دموعه، “بيوتنا هُدمت ولنا أهل ما زالوا تحت الأنقاض.. والمتفجرات تسقط بالقرب منا”.

وقالت إحدى النازحات وهي تعد الخبز بالطريقة التقليدية “صامدون في هذا المكان ندبر احتياجاتنا اليومية قدر المستطاع، ولا نعتمد على أحد سوى الله”.

وتابعت “لم نعد نثق في أحد”.. و”همنا الوحيد هو المحافظة على حياتنا وحياة أبنائنا في هذا الوقت الصعب”.

وفي 16 أكتوبر الجاري قالت المتحدثة باسم “الأونروا” إن تقديرات الوكالة تشير إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص منذ بدء العدوان على غزة، منهم أكثر من 400 ألف يقيمون في منشآتها.