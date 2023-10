وزير إسرائيلي يرد على قرار إيلون ماسك بتوفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة في غزة

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إن بلاده ستحارب محاولة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تزويد منظمات الإغاثة الدولية بالإنترنت في غزة، المعزولة عن العالم منذ أمس الجمعة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت.

وقال قرعي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم السبت: “إسرائيل ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمكافحة هذا الأمر.. حركة حماس ستستخدمها في أنشطتها الإرهابية”، مشيرا إلى أن مكتبه سيقطع أي علاقات مع شركة ستارلينك، المملوكة لماسك.

وكان ماسك قال، السبت، إن خدمة ستارلينك التابعة لشركة “سبيس إكس” ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع “منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا”.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

