وزير إسرائيلي يرد على قرار إيلون ماسك بتوفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة في غزة

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إن بلاده ستحارب محاولة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تزويد منظمات الإغاثة الدولية بالإنترنت في غزة، المعزولة عن العالم منذ أمس الجمعة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت.

وقال قرعي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم السبت: “إسرائيل ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمكافحة هذا الأمر.. حركة حماس ستستخدمها في أنشطتها الإرهابية”، مشيرا إلى أن مكتبه سيقطع أي علاقات مع شركة ستارلينك، المملوكة لماسك.

وكان ماسك قال، السبت، إن خدمة ستارلينك التابعة لشركة “سبيس إكس” ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع “منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا”.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza. [ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم البعض اليوم السبت، ويكاد الاتصال يكون مستحيلا بأحبائهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى مع توسيع إسرائيل هجومها الجوي والبري.

وقالت منظمات الإغاثة الدولية إن الانقطاع الذي بدأ مساء أمس الجمعة أدى إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل من خلال إعاقة عمليات إنقاذ الأرواح ومنع المنظمات من الاتصال بموظفيها على الأرض.

ونُشرت خدمة الإنترنت عبر شبكة “ستارلينك” للأقمار الاصطناعية في أوكرانيا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/ شباط 2022.