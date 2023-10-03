أردوغان: نتوقع دعما ملموسا من الحلفاء لحرب تركيا على الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع خطوات ملموسة من الحلفاء دعمًا لحرب تركيا ضد “الإرهاب”، وذلك بعد هجوم الأحد في أنقرة.

جاء ذلك بعد أن شنت الشرطة التركية مداهمات في أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، اعتقلت خلالها العشرات من المشتبه فيهم بسبب صلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وأضاف أردوغان في حفل افتتاح منشأة تابعة لمجلس الدولة في أنقرة “نريد بعد رسائل التنديد أن نرى خطوات ملموسة من الأصدقاء”، مضيفًا “عليهم أن يعلموا أن التصريحات التي تندد بالإرهاب وتعزينا لن تشفي جراحنا”.

وتابع الرئيس التركي “عدم اتخاذ أي خطوات ضد زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الكم الهائل من الأدلة المقدَّمة أمر لا نستطيع أن نفسره لأنفسنا ولا لشعبنا”.

وقال “بفضل التدخل الفعّال والسريع للشرطة، تم إبطال محاولة الإرهابيين في تحقيق هدفهم. وفي أعقاب التحقيقات، تبيَّن أن هؤلاء الإرهابيين اغتصبوا سيارة في ولاية أخرى، وأقدموا على قتل مواطن مدني لديه طفل بعمر ستة أشهر”.

وأردف “إذَن، نجد أنفسنا أمام هجوم وحشي ولا إنساني من جميع الجوانب، ونتعامل مع جماعة إرهابية تسعى لارتكاب مثل هذه الأعمال الوحشية”.

ولفت إلى أن “البعض من أصدقائنا الذين أدانوا العمل الإرهابي، لن يكون لديهم استجابة إيجابية لطلبات تسليم”، في إشارة إلى المدرجين على قوائم المطلوبين في تركيا والموجودين بالدول الغربية.

وقال “لا أقول ذلك ادعاءً، بل موقفًا نشهده في كثير من الأحيان خلال مكافحتنا للإرهاب الانفصالي على مدى أربعين عامًا، ومعركتنا مع تنظيم غولن الإرهابي على مدى عقد من الزمن”.





وفجَّر شخصان قنبلة، الأحد، قرب مبان حكومية في أنقرة، مما أدى إلى مقتل أحدهما بينما حيّدت الشرطة الآخر وأصيب شرطيان. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

ونفذت تركيا في أعقاب الهجوم ضربات جوية على أهداف لمسلحين في شمالي العراق، واعتقلت مشتبهًا فيهم بمدينة إسطنبول الليلة الماضية.

وألقت الشرطة القبض على نحو 90 شخصًا في 18 إقليما بأنحاء البلاد للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، إن عمليات شارك فيها آلاف من أفراد الأمن شهدت إلقاء القبض على العشرات.

وأضاف أن العمليات استهدفت من بحوزتهم أسلحة نارية بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، وأن عدد من ألقي القبض عليهم بلغ 928.