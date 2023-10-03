إيطاليا.. 21 قتيلا جراء انقلاب حافلة من على جسر في البندقية (فيديو)

أسفر سقوط حافلة، مساء الثلاثاء، من على جسر بمدينة البندقية في إيطاليا عن “21 قتيلًا على الأقل بينهم طفلان”.

وبحسب أجهزة الإطفاء، فإن النيران اشتعلت في الحافلة بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن “أحر تعازيها”.

وقالت في بيان “أنا على تواصل مع رئيس البلدية لويجي برونيارو و(وزير النقل) ماتيو سالفيني من أجل متابعة مستجدات هذه المأساة”.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فلم يتم التعرف على أسباب سقوط الحافلة على طريق “إيه 4”.

وسقطت الحافلة من ارتفاع 15 مترًا على خط للسكك الحديدية، ليتم بعهدها وقف حركة سير القطارات والسيارات بالمنطقة.