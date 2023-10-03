وزير العدل البريطاني: نسعى لاستئجار أماكن في النرويج لإرسال السجناء إليها (فيديو)

كشف وزير العدل البريطاني أليكس تشالك أن بلاده تبحث مع النرويج استئجار أماكن في سجونها لإرسال السجناء إليها، بسبب الاكتظاظ في سجون بريطانيا.

وقال تشالك، الثلاثاء، في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بمانشستر إن الجريمة في بريطانيا تتصاعد، وإن عدد السجناء يزيد بينما يحتاج بناء السجون إلى ميزانيات ضخمة.

وأوضح أن بلاده لا تعاني أزمة في سجن المجرمين الكبار، إنما تعاني مع السجناء الذين يقضون عقوباتهم ثم يعودون بعد ارتكاب جرائم أخرى.

وأضاف الوزير “نريد القضاء على ظاهرة تكرار الجرائم، لذلك نحتاج إلى مراكز لتأهيل السجناء بعد إطلاق سراحهم، حتى يعودوا إلى العمل ودفع الضرائب”.

وقال تشالك إن وزارة العدل البريطانية تعمل على برنامج توسعة السجون، وقد تمكنت من توفير أماكن لـ5000 سجين عبر تحديث آلاف السجون بنظام عصري يُسهّل إعادة التأهيل.

واستطرد “لكن منذ جائحة كورونا وعدد القضايا في تصاعد بسبب زيادة الجرائم، إضافة إلى المتأخرة منها، وقد استدعينا 6000 قاض إضافي لتدارك الأمر”.





ومنذ 2010، ارتفعت العودة إلى الجريمة، بحسب الوزير الذي شدَّد على الالتزام بحماية النساء والفتيات، إذ تتزايد الجرائم ضدهن بما فيها الاعتداءات الجنسية، مضيفًا “نبذل جهدًا كبيرًا للقضاء على العنف ضد المرأة”.

وكشف استطلاع رأي حديث، موّلته وزارة الداخلية البريطانية، أن هناك إخفاقات متعددة في ضبط الجرائم الجنسية الخطيرة، وأن “عددًا لا يُحصى من المشارِكات أكدن أن المغتصبين استمروا في الاعتداء الجنسي مرة أخرى ضدهن أو ضد آخرين، لأن الشرطة لم تأخذ تقاريرهن على محمل الجد”.

واستمع الاستطلاع، الذي أجراه فريق بجامعة سيتي في لندن، إلى 190 ناجية اخترن عدم إبلاغ الشرطة، وكان السبب الأكثر شيوعًا هو شعورهن بالخجل والإحراج، يليه الخوف من عدم تصديقهن، وانعدام الثقة في الشرطة.

وأعلن وزير العدل البريطاني عن إعداد قانون جديد لحرمان الأب القاتل لزوجته من تربية أبنائه، موضحًا أن جرائم العنف الأسري تتصاعد في بلاده.