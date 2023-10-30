“إذا مش هنموت من السرطان هنموت من الحرب”.. شهادة مؤثرة لفتى مريض في غزة (شاهد)

قال فتى فلسطيني مصاب بالسرطان يتلقى العلاج من داخل أحد المستشفيات بقطاع غزة، إن طيران الاحتلال يواصل القصف بالقرب من محيط المستشفى، مهددا حياة عشرات المرضى.

وأضاف الفتى محمود أبو ندى من داخل مستشفى الصداقة التركي لعلاج مرضى السرطان في غزة “أناشد منظمة الصحة العالمية الضغط لإيقاف القصف بالقرب من المستشفيات، لأنه احنا ما بقينا عارفين وين نروح، كل المستشفيات انقصفت”.

" كلنا أورام وإذا مش حنموت من السرطان حنموت من الحرب" ..شهادة مؤثرة لفتى مريض في غزة pic.twitter.com/I6LMWygZKS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2023

وتابع محمود (17 عاما) في حديثه للجزيرة مباشر “بهذا الشكل إذا مش هنموت من السرطان هنموت من الحرب، اتعرضنا لـ30 ضربة حتى الآن في المستشفى، حتى الأطقم الطبية ما عادت قادرة على ممارسة عملها وسط القصف المتواصل”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مؤخرا أن 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية خرجت عن الخدمة في غزة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر، أو عدم قدرتها على استمرارية العمل بسبب نفاد الوقود.

ووصفت منظمات دولية الأوضاع الإنسانية في غزة بالكارثية بسبب الحصار الذي يمنع دخول الوقود والمواد الأساسية والدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات.

ودمر العدوان الذي تشنه إسرائيل منذ 23 يوما على قطاع غزة أحياء بكاملها، وتسبب في استشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني، جلهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألف شخص بجروح مختلفة.