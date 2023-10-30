الصحة في غزة: الاحتلال أخرج 25 مستشفى من الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف (فيديو)

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8306 من بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، وأشارت إلى أن أعداد المصابين قد ارتفعت إلى 21048 فلسطينيا.

وطالب المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، كل الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية، مشيرا إلى أن طواقم الإسعاف لم تعد قادرة على أداء مهامها والوصول إلى الضحايا جراء القصف المستمر.

وأضاف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، أن “الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة واستهدف 25 سيارة إسعاف”.

وفي مداخلة هاتفية مع الجزيرة مباشر في وقت سابق اليوم، قال القدرة إن الأطقم الطبية تواجه أزمة كبيرة في انتشال الضحايا من تحت الركام جراء نقص الإمكانات، مبينا أن ثمة استهدافات إسرائيلية مركزة في أكثر من مكان في القطاع.

وأضاف “نحن أمام مشهد يزداد سوءا نظرا لعنف القصف والتهديدات التي تعرضت لها مستشفيات القطاع، فالاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع إدخال أي مواد طبية لمستشفيات القطاع ولم يصلنا أي شيء حتى الآن”. وتابع “الاحتلال يزيد من وتيرة تهديداته للمستشفيات بقصف المواقع المحيطة بها”.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، تتواصل الدعوات إلى السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة الذي يفرض عليه الاحتلال حصارا مطبقا، ويقطع عنه الماء والكهرباء والإمدات الغذائية والوقود.

ويأتي هذا في حين يبقى معبر رفح مع مصر، المنفذ الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، مغلقا، إذ لم يمرّ عبره سوى شحنات محدودة من المساعدات، وسط مناشدات من جهات شتى للقاهرة من أجل فتحه بشكل دائم.