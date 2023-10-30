العدوان على غزة.. تشييع جثامين شهداء في جرافة بسبب نفاد الوقود (فيديو)

شيّع أهالي من قطاع غزة عددا من شهداء القصف الإسرائيلي، أمس الأحد، من المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا في جرافة بسبب نفاد الوقود وتعطّل سيارات نقل الموتى.

وصلى ذوو الشهداء والعاملون بالمستشفى على الشهداء صلاة الجنازة وهم في قلب زاحف الجرافة، الذي تُنقل به الأتربة والأحجار.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إيمان الطرابلسي، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا كل ساعة، وإن ما تمكنا وبقية المؤسسات من إدخاله لا يعادل ضخامة الاحتياجات التي نرصدها ميدانيًا.

وحتى مساء الأحد، استشهد 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، حسب وزارة الصحة، كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”.