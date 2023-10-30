بدراجات نارية وعربات بدائية.. وصول عشرات الشهداء والجرحى إلى المستشفى عقب قصف منزل برفح (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو للجزيرة مباشر، وصول عشرات من الشهداء والجرحى إلى مستشفى “أبو يوسف النجار” في رفح بجنوب قطاع غزة، عقب قصف منزل عائلة رزق في حي الجنينة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن عدد الشهداء بلغ 4 فضلا عن 40 مصابا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وتظهر الصور، قيام الأهالي بنقل الضحايا عبر دراجات نارية وعربات نقل بدائية، بسبب انقطاع الاتصالات مع طواقم الإسعاف واشتداد القصف الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت اليوم ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلا.

وتفتقر العائلات الفلسطينية في مراكز الإيواء إلى أدنى مقومات الحياة، في ظل الحرب التي قطعت إسرائيل منذ بدايتها الإمدادات الضرورية للحياة عن القطاع.

ومنذ بدء الحرب، تقطع إسرائيل عن سكان غزة إمدادات الماء والغذاء والأدوية والوقود، وهو ما اعتبرته منظمات دولية، بينها منظمة العفو، ممارسة “قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب”.