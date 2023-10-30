ترفيه من رحم القصف.. طبيب نفسي يبادر لتخفيف وطأة الحرب على نفوس أطفال غزة (فيديو)

في مدرسة الأمل للذكور بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استقبل الأطفال النازحين بسعادة مبادرة ترفيهية هدفت إلى التخفيف من وطأة العدوان على نفوسهم.

وبوجوه مبتسمة وكفوف صغيرة تصفق، رحّب الأطفال بمنظم المبادرة التي جاءت تحت شعار “السلام والتعليم والحرية”، وقال استشاري الصحة النفسية محمود البراغيثي إنها “تقدّم الدعم النفسي للأطفال”.

وأكد الطبيب لكاميرا الجزيرة مباشر أن الأطفال هم الأكثر تضررا من العدوان على غزة، مشيرا إلى افتقارهم لكل مقومات الحياة من مسكن وملبس وتعليم وترفيه، مما يؤثر بالسلب في صحتهم النفسية.

ووصف الطفل ياسين أثر المبادرة فيه، قائلا “طلّعوا الخوف من قلوبنا”، وتساءل “أي ذنب اقترفناه لكي نكون ضحية لكل هذه الأحداث؟”.

وقالت أسماء أبو طعيمة، نازحة داخل المدرسة، إن الأطفال النازحين متعطشون للعب، وتقدمت بالشكر إلى القائمين على المبادرة، لإدخالهم الفرح على قلوب الأطفال.

وحتى مساء الأحد، استُشهد 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 امرأة و460 مسنا، حسب وزارة الصحة، كما استُشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”.