رئيس المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين: قدرتنا على العمل في غزة معطلة ولابد من هدنة (فيديو)

قال رئيس المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين أندريا دي دومينغو إن الوضع الإنساني في غزة “على شفير الانهيار والكارثة الكبرى، وانقطاع خدمات الإنترنت والاتصال الهاتفي عطل قدرتنا على العمل”.

وأضاف دي دومينغو، في لقاء مع الجزيرة مباشر، الأحد، أنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها الفرق التابعة للمكتب على الأرض، فإنه يصعب في ظل الحصار الشامل والقصف المستمر الاستجابة للكثير من الطلبات الإنسانية والإغاثية.

وتابع قائلا “قطاع غزة يعاني من نقص واضح في الماء والطعام والدواء والكهرباء. وما يدخل من مساعدات قليل جدا وبعيد عن سد الحاجيات الأساسية للسكان”.

وكشف دي دومينغو عن وجود 1.4 مليون نازح فلسطيني داخل القطاع يعيشون أوضاعا مأساوية في مقرات تابعة للأمم المتحدة.

وقال إنه في ظل تردي الوضع الطبي والغذائي في غزة، قام عدد من الأشخاص بنهب أحد مخازن الأونروا لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

وشدد المسؤول الأممي على أن الجهود المبذولة في الوقت الحالي تركز على زيادة وصول المساعدات إلى غزة.

وقال إن الوضع الإغاثي والطبي في غزة يؤكد ضرورة توصل كل من حماس وإسرائيل لهدنة إنسانية لإدخال المساعدات وتغيير الوضع العام لحياة أكثر من مليوني شخص، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث ظلا منذ بداية الصراع يطالبان بهدنة إنسانية دون أن يتم الاستماع لهذا الطلب.