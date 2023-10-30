سفير فلسطين لدى روسيا: ما حدث بداغستان رد فعل طبيعي للجماهير المسلمة حول ما يقع في غزة (فيديو)

أوضح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، أن احتجاجات مجموعة من المواطنين في مطار مدينة محج قلعة عاصمة داغستان بعد هبوط طائرة إسرائيلية، يمثل ظاهرة إيجابية للدعم الذي تشهده القضية الفلسطينية في الجمهوريات الروسية.

وقال إن ما يحدث من مظاهرات واحتجاجات في داغستان وقرغيزيا ودول أخرى من جمهوريات القوقاز ذات الغالبية المسلمة “رد فعل طبيعي للجماهير المسلمة حول ما يقع في غزة”.

وأضاف: رغم أننا نتحاشى الحديث في مثل هذه القضايا لكونها قضايا داخلية في روسيا، ولكون مليوني مواطن إسرائيلي ينحدرون من روسيا.. فإن مغادرة المواطنين الإسرائيليين من أصول روسية وعودتهم لوطنهم الأصل يعد ظاهرة إيجابية.

واقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، ما أدى لإغلاق المطار أمام حركة الملاحة الجوية.

رفعوا أعلام #فلسطين.. مئات المحتجين الغاضبين يقتحمون مطار عاصمة #داغستان احتجاجًا على هبوط طائرة إسرائيلية pic.twitter.com/mzq4DxuAUi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023

واعتبر نوفل أن التطورات الأخيرة في غزة تُعيد ترتيب الكثير من الأوراق في المنطقة والعالم، وأن روسيا “حسمت أمرها بالاقتراب أكثر من القضايا العربية والإسلامية.. في ظل الحديث عن نظام عالمي جديد بزعامة كل من روسيا والصين”.

وقال إن موقف روسيا جيد ومتماسك وداعم للقضية الفلسطينية. مشيرا إلى أن استخدامها حق الفيتو للتصويت ضد المقترحين الأمريكيين الخاصين بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتجريم حركة حماس”، يمثل وجها آخر للسياسة الروسية الجديدة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللامحدود لإسرائيل في وجه الحقوق الفلسطينية، على حد قوله.