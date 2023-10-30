استشهاد شاب فلسطيني عقب طعنه شرطيا إسرائيليا في القدس (شاهد)

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدرسة المطران في مدينة القدس.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن الشاب آدم أبو الهوى تعرض لإطلاق نار بعد أن أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال الرصاص باتجاهه، بدعوى محاولته “تنفيذ عملية طعن”.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المارّة، وأغلقت محيط شارع نابلس الواصل بين البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، والشارع المسمى رقم “1”، الذي يُعتبر أحد الشوارع الرئيسية في القدس.

من جانبها أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة أحد عناصرها بعملية طعن في مدينة القدس الشرقية، وإطلاق النار على المنفذ و”تحييده”، وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن حالة الشرطي المصاب “خطرة ولكن مستقرة”.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لوكالة الأناضول، وقعت العملية في منطقة قريبة من شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية.

وأشار الشهود إلى أن الشهيد كان ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه، وهو ما ظهر في مقطع فيديو تناوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وأغلقته أمام مرور المشاة والسيارات.

واستقبلت عائلة أبو الهوى نبأ استشهاده بالصبر والاحتساب، رغم الحزن العميق الذي بدا جليا على وجوه أفراد أسرته.





يأتي ذلك في حين تشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تصاعدت مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة أوائل الشهر الحالي.