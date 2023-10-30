“لا يُقصف إلا الأطفال والنساء”.. مدير مستشفى في غزة يوجه رسالة باللغة الروسية بعد استقباله أطفالا شهداء (فيديو)

وجه مدير مستشفى (يوسف النجار) في قطاع غزة، مروان الهمص، رسالة باللغة الروسية إلى موسكو، دعا فيها إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها في حق النساء والأطفال في القطاع.

وقال الهمص في مقطع مصور “فليشاهد كل العالم ماذا يفعل الطيران الإسرائيلي في أبناء شعبنا. هذا الطيران الإسرائيلي الأخلاقي والمتحضر لا يقصف إلا الأطفال والنساء”.

وأضاف “هذا طفل عمره 5 سنوات قتلوه. يجب أن يعاقب هذا العدو الصهيوني على قتله النساء والأطفال، ويجب محاكمته دوليا. هذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي”.

باللغة الروسية.. مدير مستشفى أبو يوسف النجار يُطالب بمحاكمة الاحتلال دوليًا: هذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي #غزة_لحظة_بلحظة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/rkNpxLOo8Y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023

وكانت السفارة الروسية بإسرائيل قد أصدرت في وقت سابق، بيانا أكدت فيه الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حماس، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بشكل مكثف لليوم الـ24 مخلفة آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

وكانت حماس قد ثمنت، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موقف الرئيس الروسي إزاء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت في بيان حينها “نثمن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العدوان المتواصل على شعبنا ورفضه حصار غزة وقطع الإمدادات الإغاثية عنها واستهداف المدنيين الآمنين فيها”، مؤكدة ترحيبها بـ”الجهود الروسية الحثيثة الرامية إلى وقف العدوان الهمجي الممنهج على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.