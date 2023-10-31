الصحة العالمية تحذر من كارثة وشيكة.. اليونيسف: غزة تتحول إلى مقبرة أطفال

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الثلاثاء، من أن غزة تتحول إلى مقبرة للأطفال، ونبهت إلى أن الأطفال تأثروا سلبًا بالصراع الدائر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في جنيف، إنهم يشعرون بالقلق إزاء وفيات الأطفال الآخذة في الزيادة بغزة، مشيرا إلى أن غزة تتحول إلى مقبرة للأطفال.

عاجل | الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525 من بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة والمصابين إلى 21048#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/wDE7mdZzBl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

كما حذر المتحدث باسم المنظمة من خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف جراء توفر 5% فقط من إمدادات المياه العادية.

وقالت المنظمة الأممية إن هناك بلاغات بفقدان 940 طفلا في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب هناك، وجدد المسؤول الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.

وأشار المتحدث إلى أن الأطفال في غزة لا يموتون جراء القصف فحسب، بل أيضا بسبب نقص الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.

من جانبه قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن غزة تواجه “كارثة وشيكة في الصحة العامة”، وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

مولود من أٌم استشهدت جراء قـ ـصف إسرائيلي استهدف منزلها في رفح بقطاع غزة#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/H1B05kikqX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 8525 فلسطينيا، بينهم 3542 طفلا، استشهدوا في العدوان على القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن 130 من العاملين في مجال الرعاية الصحية استشهدوا وإن 15 مستشفى أصبحت الآن خارج الخدمة إلى جانب 32 مركزا للرعاية الصحية.