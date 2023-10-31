جنوب إفريقيا تدعو للتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بقتل الأطفال الفلسطينيين

دعت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى التحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بقتل الأطفال الفلسطينيين، ومحاسبتها وفق ذلك، على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 3257 طفلا فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر، وإن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019.





وشدد البيان على أن قتل الأطفال “جريمة حرب، ويجب محاكمة المسؤولين عن هذه الوفيات بتهم الإرهاب”، مشيرا أن إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لا يحق لها الدفاع عن نفسها بالوسائل العسكرية.

وأفادت الوزارة أن مفهوم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالوسائل العسكرية يستخدم بشكل خاطئ من قبل البعض وبشكل متعمد من قبل بعض آخر؛ لإضفاء الشرعية على الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وأكد البيان أنه “في الوضع الحالي، يجب التحقيق مع من يشجعون ويدعمون ماليا الاستخدام غير القانوني لإسرائيل للقوة بتهمة المساعدة والتحريض على انتهاكات القانون الدولي”.

وذكّرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف طارئ لإطلاق النار والفتح الفوري لممر إنساني لتوفير الغذاء والإمدادات الطبية والوقود.

عروسة "باربي”.. طفلة تتمسّك بنقودها لتشتري لعبتها المفضلة بعد انتهاء الحـــ ـرب#غزة pic.twitter.com/KSsap0RciS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

وختمت الوزارة بيانها بالقول “تدعو جنوب إفريقيا أيضا الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة لحماية السكان المدنيين من القصف، ويجب على جميع البلدان الملتزمة بالنظام القائم على قواعد ودعم القانون الدولي أن تتحرك فورًا”.

ولليوم الـ25 على التوالي، واصل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصفا عنيفا لجميع مناطق قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، من بينهم أطفال.

◀︎ العدوان على #غزة.. تشييع جثامين شـ ـهـ ـداء في جرافة بسبب نفاد الوقود #غزة_لحظة_بلحظة #الجزيرة_مباشر التفاصيل 👇https://t.co/4uc50H0i4X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن عدد الشهداء جراء العدوان المستمر على قطاع غزة، بلغ نحو 8306 شهداء منهم 3457 طفلًا و2136 امرأة وفتاة، في حين بلغ عدد الإصابات التي وصلت مستشفيات القطاع 21048 إصابة.