حركة الجهاد: إسرائيل قوة معتدية وليس لها الحق في الدفاع عن النفس

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن إسرائيل قوة احتلال عسكري استعماري معتدية، وإنه ليس لديها الحق في “الدفاع عن النفس”.

وأضاف سلمي، في بيان تلقت الجزيرة مباشر نسخة منه، أن “ما قامت به المقاومة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو نتاج سياسات القمع والاضطهاد والقتل والحصار والاستيطان والتهويد وكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم”.

وتابع “المقاومة تقوم بواجبات الدفاع المشروع عن النفس، ومقاومة الاحتلال عمل مشروع وليس إرهابا”.

وشدد سلمي على أن “الدول والحكومات تنكرت لتضحيات شعبنا في محطات كثيرة، وسعت أطراف عديدة لحرمان شعبنا من أبسط الحقوق المكفولة”.

وأكد أن “إسرائيل تعتدي على الضفة والقدس وتسعى لتقويض كل مقومات الصمود والحياة للقضاء على المقاومة وإنهاء الوجود الفلسطيني”.

وأوضح الناطق باسم الحركة أنه “لا يمكن فهم أو تبرير حرمان الجرحى من تلقي العلاج سواء برفض إجلائهم من غزة أو عدم إدخال قوافل طبية ومساعدات للمشافي، هذا لم يحدث في أي مكان آخر”.

وكانت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد)، قد أعلنت أنها استهدفت تجمعاً لآليات الاحتلال وجنوده في موقع “إيرز” بقذائف الهاون، كما قامت باستهداف تجمع آخر للآليات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة العطاطرة.

وفي أحدث التطورات الميدانية، أكدت كتائب عز الدين القسام، أن مقاتليها قضوا على قوة إسرائيلية في بيت حانون، في وقت وصف فيه الجيش الإسرائيلي المعارك الدائرة في محاور عدة بالشرسة.