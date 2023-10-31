شهيدة و عشرات المصابين جراء قصف الاحتلال منازل المدنيين ومحيط المستشفيات شمال قطاع غزة

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بارتقاء شهيدة وعشرات المصابين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نازحين في منطقة التوام شمالي قطاع غزة.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر الأطقم الطبية وهي تكافح لإسعاف المصابين الذين تم استهدافهم وغالبيتهم من النساء والأطفال والمسنّين، في ظل نقص حاد في التجهيزات الطبية.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري تجمعات للنازحين ومراكز إيواء ومستشفيات لجؤوا إليها هربًا من القصف العنيف الذي تشنّه؛ مما أدى إلى استشهاد مئات النازحين.

كما أدى استهداف إسرائيلي ملاصق للمستشفى الإندونيسي شمال غزة إلى إلحاق أضرار بالغة به، وتعريض حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين وآلاف النازحين إليه للخطر.





وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 34% من مستشفيات القطاع لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، وإن 124 من الكوادر الصحية استشهدوا وجرح أكثر من 100 وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وأُغلق 12 من أصل 35 مستشفى في القطاع.

كما توقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود.

ومنذ 25 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد جراءها أكثر من 8306 مواطنين، بينهم 3457 طفلا، وأصيب نحو 21 ألفا و48 آخرين، بحسب بيانات رسمية.