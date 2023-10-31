في اليوم الـ24 لـ”طوفان الأقصى”.. المقاومة تقصف تل أبيب ومستوطنات إسرائيلية (فيديو)

أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، رشقات صاروخية على تل أبيب، ردا على “مجازر” الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

وسقط أحد الصواريخ على منزل في مستوطنة “ريشون لتسيون” جنوب تل أبيب، بينما اعترض جيش الاحتلال صواريخ في سماء مستوطنة “بتاح تكفا” شرق تل أبيب.





وأطلقت قوات الاحتلال، مساء الاثنين، صفارات الإنذار في مناطق عدة بغلاف قطاع غزة، لتحذير المستوطنين من الرشقات الصاروخية التي تطلقها المقاومة باتجاه الأراضي المحتلة.

ودوت صفارات الإنذار بمستوطنة في سديروت وفي عسقلان، بينما أعلنت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) قصف عسقلان برشقة صاروخية مكثفة.

عاجل | كتائب القسام: قصف تل أبيب مجددا ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

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عاجل | الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى #طوفان_الأقصى #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/uXNU013Q93 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2023

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين، منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أكثر من 1538 شخصا، وفق وسائل إعلام عبرية.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن 5431 إسرائيليا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.